Actualidade

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou na noite de segunda-feira o "compromisso inabalável" dos Estados Unidos para a segurança do Japão e da Coreia do Sul, segundo um comunicado da Casa Branca.

"O Presidente Trump afirmou o compromisso inabalável dos Estados Unidos nas costas do Japão e do Coreia do Sul, face à grave ameaça colocada pela Coreia do Norte", refere o comunicado, algumas horas depois de novos lançamentos de mísseis pelo regime de Pyongyang.

O Presidente norte-americano falou separadamente com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e com o Presidente interino da Coreia do Sul, Hwang Kyo-Ahn, após o lançamento de quatro mísseis por Pyongyang na segunda-feira.