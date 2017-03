Actualidade

O fabricante automóvel alemão Volkswagen vai chamar à revisão quase 680.000 carros da Audi na China, segundo o regulador chinês, devido a defeitos nas bombas de refrigeração que podem causar um incêndio no motor.

Os bloqueios no sistema, "em circunstâncias extremas, poderão causar um incêndio no compartimento do motor", disse em comunicado a Administração Geral de Qualidade, Supervisão, Inspeção e Quarentena.

A operação, que começa na segunda-feira, abrange carros produzidos na China e no estrangeiro, entre 2011 e 2016, detalha o comunicado.