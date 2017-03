Actualidade

O inspetor-geral da polícia da Malásia disse hoje que os três norte-coreanos procurados no âmbito da investigação da morte, em Kuala Lumpur, do meio-irmão do líder da Coreia do Norte estão refugiados na sua embaixada.

No entanto, a representação diplomática de Pyongyang não está a colaborar com as investigações, disse Khalid Abu Bakar em conferência de imprensa.

"Não vamos fazer um ataque à embaixada. Esperamos que saíam. Temos tempo", disse Bakar.