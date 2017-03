Actualidade

A Câmara do Comércio da União Europeia (UE) na China denunciou hoje o favorecimento dado pelo Governo chinês às empresas locais, em prejuízo das firmas estrangeiras, no seu projeto de modernização da indústria nacional "Made in China 2025".

Num comunicado publicado na terça-feira, em Pequim, o grupo reclama um tratamento igual para todas as empresas, independentemente do país de origem, em cumprimento com a lei chinesa.

A iniciativa "Made in China 2025" foi lançada em maio de 2015 para potenciar o desenvolvimento de setores considerados estratégicos pelas autoridades para o futuro da economia chinesa, como a robótica ou a biomedicina.