Actualidade

As autoridades da Malásia disseram hoje que os funcionários diplomáticos da Coreia do Nortes estão impedidos de abandonaram o país, depois de o regime de Pyongyang ter impedido todos os nacionais malaios de saírem de território sul-coreano.

"Nenhum oficial ou funcionário da embaixada da Coreia do Norte está autorizado a abandonar o país", disse o Ministério do Interior da Malásia em comunicado, numa altura em que aumentam as tensões entre os dois países devido ao caso do homicídio de Kim Jong-nam.

Este comunicado clarificou um 'tweet' da agência de notícias nacional Bernama, que indicava que todos os cidadãos da Coreia do Norte estavam sujeitos à proibição.