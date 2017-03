Marcelo/1 ano

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares destacou uma "coabitação muito saudável e promotora do desenvolvimento do país", descrevendo "relações ótimas" com o Presidente da República, após o primeiro ano de mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.

"Este ano foi muito importante. Foi uma coabitação muito saudável e promotora do desenvolvimento do país. Tivemos um Presidente da República - como político também -, o primeiro, em muitos anos, de quem o povo português gosta genuinamente. Isso é de uma importância para as instituições democráticas e para a confiança do povo português que nós nem sempre sabemos valorizar", disse Pedro Nuno Santos à agência Lusa.

Marcelo Rebelo de Sousa, 67 anos, foi eleito a 24 de janeiro de 2016, à primeira volta, com 52% dos votos, e tomou posse como Presidente da república a 09 de março.