Actualidade

A dívida dos Governos central e local da China alcançou os 38,7% do Produto Interno Bruto do país e está "sob controlo", disse hoje o ministro chinês das Finanças, Xiao Jie.

No total, a dívida do Estado chinês somava 27,33 biliões de yuan (3,77 biliões de euros), no final do ano passado, disse Xiao em conferência de imprensa.

"Os riscos da dívida da Administração chinesa estão, no geral, sob controlo", assegurou o ministro das Finanças, que recordou que a previsão de crescimento económico do país para este ano, de 6,5%, suporta essa política de expansão moderada.