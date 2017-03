Actualidade

O museu de Serralves, no Porto, inaugura hoje a exposição "Álvaro Siza Vieira: Visões da Alhambra", que reúne um vários desenhos, esboços, maquetas e cinco filmes que o arquiteto criou para aquele monumento espanhol.

"Em 2011, 60 anos após a primeira viagem de família a Granada, Siza vence por unanimidade o Concurso Internacional de Ideias para o Átrio da Alhambra, juntamente com o arquiteto espanhol Juan Domingo Santos, propondo uma 'Porta Nova' para o século XXI, que simbolizasse em continuidade todas as entradas que permeiam esta acrópole de modernidade atemporal", pode ler-se na descrição feita por Serralves da exposição comissariada por António Choupina.

No entanto, em dezembro do ano passado, a proposta apresentada por Siza Vieira e Juan Domingo Santos para aquele espaço foi rejeitada, depois de um parecer negativo do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), que classificou o projeto como "invasivo", de acordo com a imprensa na altura.