Actualidade

Os cidadãos da Malásia estão reféns na Coreia do Norte, disse hoje o primeiro-ministro, após Pyongyang ter proibido de sair do país todos os malaios no âmbito da disputa sobre o homicídio do meio-irmão do líder norte-coreano.

"Este ato horrendo, os nossos cidadãos estão efetivamente a ser mantidos reféns, em total desrespeito de todas as leis e normas internacionais diplomáticas", disse o primeiro-ministro da malásia, Najib Razak em comunicado.

Najib Razad exigiu a libertação imediata de todos os cidadãos malaios retidos na Coreia do Norte e convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional.