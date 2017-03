Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, aterrou hoje na Somália, numa visita de emergência ao país devido à fome.

"As pessoas estão a morrer. O mundo tem de acabar com isto agora", escreveu hoje António Guterres no Twitter, ao anunciar a chegada àquela nação do Corno de África.

A Somália faz parte de um plano de ajuda avaliado em quatro mil milhões de dólares (3,77 milhões de euros) para as quatro nações afetadas por conflitos e pela fome. Os outros países são a Nigéria, Iémen e Sudão do Sul, onde foi declarada a fome.