Actualidade

Os portugueses pagaram nos últimos três anos 92,2 milhões de euros de Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) a mais, de acordo com as simulações feitas no simulador criado pela DECO.

Segundo a defesa do consumidor, nas 800 mil simulações feitas na página da DECO verificou-se que 92,2 milhões de euros de IMI estavam a ser cobrados indevidamente.

Numa nota enviada às redações, a DECO recorda "nem sempre o valor que é cobrado é justo" porque "o imposto é calculado em função do valor patrimonial tributário dos imóveis, que pode estar desatualizado".