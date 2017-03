Holanda/Eleições

Menos de um ano após os britânicos terem decidido abandonar a União Europeia, a Europa segue apreensiva o 'flirt' dos holandeses com o partido de extrema-direita PVV, que as sondagens apontam como possível vencedor das eleições de 15 de março.

Num ano considerado de alto risco para a UE devido à realização de diversas eleições nacionais em Estados-membros "de peso" - designadamente as eleições legislativas e presidenciais em França (em abril) e legislativas na Alemanha (setembro) -, num contexto de subida do populismo e da extrema-direita, a Holanda é a primeira a ir às urnas, já na próxima semana, e o "Partido da Liberdade" de Geert Wilders, eurocético e islamofóbico, é forte candidato à vitória.

Após ter obtido nas últimas eleições nacionais, em 2012, 10% dos votos, e de nas eleições europeias de 2014 ter alcançado 17%, o PVV, que tem entre as suas "bandeiras" eleitorais a promessa de realização de um referendo sobre a saída da Holanda da UE e o fim da "islamização" do país, surge à frente em recentes sondagens, com a possibilidade de conquistar 20% dos votos.