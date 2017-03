Holanda/Eleições

Dóris Vinagre, funcionária portuguesa da Europol, aguarda com expetativa o resultado das eleições na Holanda, mas garante que só mesmo o cenário extremo de saída da União Europeia é que a levaria a deixar o país onde vive há 13 anos.

Fixada desde 2004 em Haia, onde está instalado o "quartel-general" do Serviço Europeu de Polícia, Dóris, 52 anos, conta à Lusa que tem notado um aumento do racismo no país, "sobretudo dirigido aos muçulmanos, mas não só", até porque já sentiu na pele discriminação por ser estrangeira, mas diz que nem um eventual triunfo do partido de extrema-direita PVV, de Geert Wilders, a faria abandonar a Holanda.

Já um eventual "Nexit" (designação para a saída da Holanda, "Netherlands" em inglês, da UE), que é uma das "bandeiras" de Wilders, tornaria irremediável a sua partida, assim como de todos aqueles que pretendam continuar a trabalham nas muitas agências e organizações europeias com sede em território holandês.