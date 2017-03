Actualidade

A China vai defender "resolutamente" a sua segurança, disse hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, depois de os Estados Unidos terem iniciado a implantação do sistema de defesa antimísseis THAAD na Coreia do Sul.

"Opomo-nos firmemente à implantação do Terminal de Defesa Aérea de Alta Altitude (THAAD, na sigla em inglês) na Coreia do Sul pelos Estados Unidos e Coreia do Sul. A China tomará resolutamente as medidas necessárias para defender os seus interesses de segurança", disse o porta-voz do ministério, Geng Shuang.

"Os Estados Unidos e a Coreia do Sul vão arcar com todas as consequências", acrescentou, depois de Washington ter anunciado esta noite que começou a implantar elementos do seu sistema antimísseis THAAD na Coreia do Sul.