Actualidade

Portugal enviou no ano passado mais de 150 pedidos de registo de patentes para a entidade europeia responsável, um aumento de 8,5% em relação ao ano anterior, com destaque para os setores do mobiliário e farmácia.

Os dados foram hoje divulgados pelo Instituto Europeu de Patentes, que regista o aumento de Portugal num ano em que a média europeia desceu 0,6%.

Ao todo, 153 pedidos oriundos de Portugal chegaram ao instituto, que recebeu 160 mil pedidos no total oriundos de países da União Europeia.