música

A 6.ª edição do fórum internacional Talkfest, dedicado aos festivais de música, que inclui conferências e seminários de dia e a exibição de documentários e concertos à noite, decorre na quinta e na sexta-feira, em Lisboa.

"Este ano conseguimos colocar mais de 90 'speakers' [oradores] no evento, que ainda não tinham tido intervenção direta em edições anteriores, quisemos equilibrar os géneros [dos convidados] e colocar temáticas atuais e fraturantes ao dispor de quem vai assistir ao Talkfest", afirmou o diretor da Associação Portuguesa de Festivais de Música (Aporfest), Ricardo Bramão, que organiza a iniciativa, em declarações à agência Lusa.

Este ano, o Talkfest decorre no Museu das Comunicações, durante o dia, e no Stairway Club e no Musicbox, à noite.