desporto

O médio brasileiro Filipe Augusto regressou hoje aos convocados do Benfica para a visita ao Borussia Dortmund, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, na quarta-feira, enquanto o sérvio Fejsa permanece ausente.

Fejsa tem ficado de fora das opções do treinador 'encarnado', Rui Vitória, devido a uma entorse na tibiotársica esquerda, enquanto Filipe Augusto regressou aos 'eleitos', após ter ficado de fora da vitória no terreno do Feirense (1-0), para a I Liga, devido a entorse na tibiotársica direita.

O lateral Nelson Semedo, que cumpriu castigo no último jogo do campeonato, e o guarda-redes Paulo Lopes também viajaram hoje para Dortmund, onde os tricampeões lusos vão defender a vantagem de 1-0 da primeira mão, ao contrário do brasileiro Hermes, que tinha sido chamado para Santa Maria da Feira mas não está inscrito na 'Champions'.