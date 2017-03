Business intelligence GoWi-Fi

Permitir que as marcas e as empresas comuniquem com os consumidores é a principal característica da inovadora plataforma de business intelligence.

A GoWi-Fi é um grande parceiro para os eventos das marcas, com acesso ao Wi-Fi de alta densidade de forma gratuita

A Cofina estabeleceu uma parceria com a StartUp GoWi-Fi, empresa que desenvolveu e gere uma inovadora plataforma de business intelligence. Essa ferramenta permite às marcas e às empresas comunicar com os consumidores à porta dos pontos de venda ou em qualquer local, com critérios adicionais de segmentação de perfis.

Segundo Hernâni Gomes, Director-geral Comercial da Cofina, “esta parceria reforça a estratégia de desenvolvimento de novas soluções do grupo Cofina Media, alargando o leque de ferramentas de comunicação na era digital, particularmente as que permitem reforçar o engagement entre as marcas e os consumidores”.

A GoWi-Fi acaba de ser distinguida pela norte-americana Cisco Systems como o parceiro mais inovador em Portugal e em toda a região da Europa de Sul. A empresa criou uma comunidade de utilizadores de Wi-Fi gratuita e com vantagens para as marcas que aderem ao serviço.

Em menos de um ano de atividade, a comunidade conta já com cerca de 250 mil utilizadores activos que representam um forte potencial para a comunicação das marcas. “É uma ferramenta extremamente eficaz para apoiar a interação com os clientes e gerar tráfego para as lojas, ativar marcas, reforçar campanhas de forma a estreitar os relacionamentos e potenciar as vendas”, refere Tiago Cortez, CEO da GoWi-Fi.

Esta solução alavanca marcas para fortalecer a relação com o público-alvo com base em comunicação Mobile com interação através de páginas personalizadas de acesso à Internet e mensagens SMS com geolocalização.