Concerto

Os britânicos TOY atuam hoje, a partir das 22h no Sabotage Club, em Lisboa, no âmbito da digressão europeia de Clear Shot, o terceiro álbum da banda de Brighton.

Depois do concerto, CHARLIE SALVIDGE salta da bateria dos TOY directamente para a cabine de DJ do Sabotage Club. A pista é dele, até às 4h.

Horários

Portas: 22h com o DJ Nunchuck (Eduardo Morais)

TOY: 22h30

After party: até às 4h com o DJ Charlie Salvidge (baterista dos TOY)

Preço: €18