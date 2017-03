Música

Depois de terem atuado no Vagos Open Air 2013, os finlandeses Sonata Arctica invadem a capital portuguesa para um concerto em nome próprio, onde vão apresentar a novidade "The Ninth Hour".

O espetáculo está agendado para hoje, às 20h30. Duas décadas e nove álbuns depois de terem dado os primeiros passos na Finlândia, os Sonata Arctica são hoje um dos nomes mais emblemáticos do movimento power metal que, na segunda metade da década de 90, começou a conquistar terreno.

Os finlandeses liderados por Tony Kakko vão contar com dois nomes emergentes influenciados pela New Wave of British Heavy Metal: Striker e Triosphere asseguram a primeira parte.

Local: Lisboa ao Vivo

Horário: 7 de março, às 20h30 (portas abrem às 20h)

Preço: €22