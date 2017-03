gastronomia

Dedicado à gastronomia de mar, o Peixe em Lisboa invade um novo local este ano. O palco escolhido foi o recém-inaugurado Pavilhão Carlos Lopes, que vai receber muitas novidades, prestigiados chefes e diversificados restaurantes.

Nesta décima edição, o festival gastronómico acolhe os chefes internacionais Ricard Camarena (dia 3 de abril), um dos mais criativos chefes espanhóis do momento com propostas cheias de nuances e sabores, Alyn Williams, (dia 7), chefe londrino que possui no seu currículo a experiência de ter trabalhado com o famoso Gordon Ramsay e Sergi Arola (dia 1), discípulo de Ferran Adrià e Pierre Gagnaire. Do Brasil, chega Felipe Schaedler (dia 6), um jovem chefe que tem vindo a mostrar as potencialidades dos peixes de um dos maiores rios do mundo.

Conte também com alguns dos chefes portugueses que recentemente conquistaram estrelas Michelin, como Ricardo Costa do The Yeatman (dia 4), Milton Anes do Lab/Arola (dia 1), Rui Paula da Casa de Chá da Boa Nova (dia 4), Vítor Matos do Antiqvvm (dia 4) e Miguel Laffan do L’AND & Vineyards (dia 5). Também o chefe José Avillez volta a apresentar-se no dia 9, depois de alguns anos de ausência.

A grande novidade em provas é a Prova de Pataniscas (dia 3). Esta novidade junta-se a provas como o ADN de Pasteleiro, realizada pela primeira vez na edição do ano passado ou provas consagradas como O Melhor Pastel de Nata.

A pensar nas famílias, a 10.ª edição do Peixe em Lisboa conta com uma área dedicada às crianças, onde os mais pequenos podem fazer experiências culinárias que têm o peixe e o marisco como estrelas principais, assim como aprender a cozinhar com ingredientes frescos e a comer de forma saudável, com a ajuda de nutricionistas.

Ainda nesta edição, existirão ações de sensibilização para o consumo sustentável de peixe em colaboração com a Ciência Viva –“Peixe com Ciência” (dia 4), onde numa sessão informal se discutirá a sustentabilidade do consumo de produtos do mar sem colocar em risco a biodiversidade do oceano, enquanto se degustam iguarias cozinhadas com produtos marinhos sustentáveis, acompanhados com um gin de algas, ou sessões de showcooking (dia 8) sobre “Conservas, algas e aquacultura: uma ementa com futuro”, onde a chefe Patrícia Borges ensina a cozinhar iguarias do oceano, enquanto Isabel Sousa Pinto, investigador do CIIMAR e por especialistas da Docapesca e da Associação Portuguesa de Aquacultores, comentarão a sessão. Ainda no mesmo dia, os chefes João Rodrigues e Alexandre Silva – ambos detentores de estrelas Michelin - sobem ao palco para preparar receitas gourmet com carapau seco da Nazaré, explicando ao vivo esta arte e tradição ancestral de secagem do pescado.

O habitual Mercado Gourmet, onde os visitantes podem encontrar uma vasta oferta de produtos de mercearia fina, azeites, vinhos, gelados, chocolates, enchidos, queijos, doçaria tradicional, utensílios de cozinha e conservas sem esquecer a indispensável banca de peixe fresco, estará nesta edição integrado no Food Court, instalado no salão principal do Pavilhão Carlos Lopes.

Outra grande novidade na edição deste ano é a existência da App do Peixe em Lisboa 2017, disponível para iOS e Android, onde pode ser encontrada toda a informação sobre todos os detalhes do evento, perfis dos restaurantes e chefes, assim como uma agenda personalizável. Através da ligação ao Facebook o utilizador conseguirá ainda saber se os amigos vão ao evento e, de forma inovadora, localizá-los no espaço do evento.

Local: Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa

Horário: 30 de março a 9 de abril (30 de março 16h-00h; 31 de março a 8 de abril 12h-00h; 9 de abril 12h-18h)

Preços: gratuitos (até aos 12 anos); €15 (entrada de um dia); €60 (entrada grupos de 5 pessoas, durante um dia)

PROGRAMA

30 MARÇO (quinta-feira)

18h00 – Abertura dos restaurantes

31 MARÇO (sexta-feira)

12h00 – Abertura dos restaurantes

15h00 – ADN Pasteleiro

01 ABRIL (sábado)

12h00 – Abertura dos restaurantes

15h30 – Rodrigo Castelo

18h00 – Sergi Arola e Milton Anes

02 ABRIL (domingo)

12h00 – Abertura dos restaurantes

15h30 – Pedro Pena Bastos

18h00 – Justa Nobre, Vítor Sobral e Mário Rolando

Polvo, Carapau e Cavala: três espécies a consumir, três receitas a aprender, três pratos a provar

03 ABRIL (segunda-feira)

12h00 – Abertura dos restaurantes

15h00 – Concurso de pataniscas

19h00 – Ricard Camarena

04 ABRIL (terça-feira)

12h00 – Abertura dos restaurantes

15h00 – Ciência Viva - “Peixe com Ciência”

Como podemos aumentar o nosso consumo de produtos do mar de forma sustentável, sem pôr em risco a biodiversidade do oceano?

Numa sessão de debate informal investigadores, empresários e o público juntam-se à volta da mesa para discutirem a sustentabilidade do consumo de produtos do mar, enquanto degustam iguarias cozinhadas com produtos marinhos sustentáveis, acompanhados com um gin de algas.

19h00 – Estrelas do Norte – Ricardo Costa, Rui Paula e Vítor Matos

05 ABRIL (quarta-feira)

12h00 – Abertura dos restaurantes

15h00 – Concurso Pastel de Nata

19h00 – Miguel Laffan

Dia 6 (quinta-feira)

12h00 – Abertura dos restaurantes

14h30 – Jovens Talentos da Gastronomia

19h00 – Felipe Schaedler

Dia 7 (sexta-feira)

12h00 – Abertura dos restaurantes

15h00 – Lisboa, Capital Ibero-Americana da Cultura.

A Cozinha Ibero-Americana nas mesas de Lisboa.

Anfitrião: Kiko Martins

19h00 – Alyn Williams

Dia 8 (sábado)

12h00 – Abertura dos restaurantes

15h00 – Ciência Viva

Showcooking – “Conservas, algas e aquacultura: uma ementa com futuro”

Neste showcooking, a chefe Patricia Borges, do Instituto Politécnico de Leiria, ensina a cozinhar iguarias amigas do oceano. As conservas evitam o desperdício das espécies selvagens com stocks abundantes que não se conseguem escoar em fresco. As algas têm um enorme potencial nutritivo por explorar e a aquacultura permitirá obter uma maior disponibilidade de alimentos para uma população mundial em crescimento.

A sessão será comentada por Isabel Sousa Pinto, investigadora do CIIMAR - Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research e por especialistas da Docapesca e da Associação Portuguesa de Aquacultores.

17h30 – “Carapau Seco – Da conserva tradicional ao prato gourmet”

João Rodrigues e Alexandre Silva sobem ao palco para preparar receitas gourmet com carapau seco da Nazaré. A sessão contará com a presença de familiares das peixeiras que mantém viva esta tradição ancestral de secar o excedente de pescado na Nazaré, para o utilizar nos dias de escassez. Um representante da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche/IPL estará presente para explicar o projecto de certificação do peixe seco que está em curso.

Dia 9 (Domingo)

12h00 – Abertura dos restaurantes

15h00 – Última sessão – José Avillez

17h00 – Encerramento