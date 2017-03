CGD

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, disse hoje que a instituição pública vai manter o lugar de principal banco em Portugal, mesmo após o processo de reestruturação que está a levar a cabo.

"A Caixa Geral de Depósitos [CGD] é o banco líder em Portugal e vai manter-se assim. A CGD está num processo de solidez, de recapitalização mas também está num processo de reestruturação, para apoiar melhor as empresas, para apoiar melhor os particulares", disse hoje Paulo Macedo na abertura da 5.ª Conferência franco-Portuguesa, em Lisboa.

Segundo o responsável, o banco quer manter a "oferta de produtos e serviços financeiros com valor acrescentado" e ajudar as empresas com quem trabalha "a procurar novos mercados e investir no aumento da produção".