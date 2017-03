Actualidade

O Tribunal de Justiça da UE determinou hoje que os Estados-membros não estão obrigados a conceder visto humanitário às pessoas que desejem entrar no seu território para pedir asilo, embora o possam fazer com base no direito nacional.

O acórdão do Tribunal de Justiça é a resposta ao caso de uma família síria de Alepo que, em outubro de 2006, solicitou na embaixada belga em Beirute vistos com validade territorial limitada, pedido que foi rejeitado pelo serviço de estrangeiros da Bélgica, por considerar que, sendo o objetivo último dos vistos permitir viajar para a Bélgica para pedir asilo, a família tinha manifestamente a intenção de permanecer mais de 90 dias no país.

A família síria recorreu desta decisão, mas no seu acórdão de hoje, o Tribunal de Justiça precisa que, "até à data, não foi adotado nenhum ato pelo legislador da União no que diz respeito às condições de emissão, pelos Estados-membros, de vistos ou de títulos de residência de longa duração a nacionais de países terceiros por razões humanitárias", e, "consequentemente, os pedidos da família síria são regulados exclusivamente pelo direito nacional".