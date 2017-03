OVS

Gigante da moda italiana abre primeira loja em Portugal

A marca número um de roupa de retalho em Itália inaugura esta quinta-feira, dia 9 de março, uma nova loja no Almada Forum (piso zero) com 800m2 e estará até dia 11 com uma campanha promocional de 20% de desconto em tudo.

Com preços acessíveis, a OVS alia a qualidade dos seus produtos à responsabilidade social e é caracterizada pelo seu estilo jovem e dinâmico, sempre a par das novas tendências de moda. A nova loja da OVS convida o público para o cocktail de abertura com um DJ no dia 9 de março, a partir das 19h com Cristina Ferreira como convidada especial.