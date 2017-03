Actualidade

O PS propôs hoje a criação de um grupo de trabalho no âmbito do parlamento para monitorizar a evolução dos "Contratos de Legislatura" estabelecidos pelo Governo com as universidades públicas, com institutos politécnicos e escolas superiores.

Este projeto para a criação de um grupo de trabalho no âmbito da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, ao qual à agência Lusa teve acesso, é assinado pelo deputado e membro do Secretariado Nacional do PS Porfírio Silva.

Na justificação de motivos da sua proposta, Porfírio Silva refere que os "Contratos de Legislatura" aprovados pelo Governo em junho do ano passado "assumem as metas do Programa Nacional de Reformas, designadamente no que se refere à qualificação da população portuguesa e ao reforço do emprego científico".