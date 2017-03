Actualidade

O Estado concedeu mais de 4.305 milhões de euros em subvenções públicas em 2016, mais 546 milhões do que no ano anterior, de acordo com dados publicados pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF).

Segundo as listagens das subvenções e benefícios públicos relativos a 2016, publicadas pela IGF, o valor concedido pelo Estado em subvenções públicas subiu de quase 3.760 milhões de euros em 2015 para cerca de 4.305 milhões de euros.

De acordo com as listas publicadas, a Caixa Económica Montepio Geral foi a que mais recebeu em 2016 (tal como em 2015), num total 62,7 milhões de euros, seguida da FINOVA - Fundo de Apoio ao Financiamento e à Inovação e da Cruz Vermelha Portuguesa, que receberam, respetivamente, cerca de 28,3 milhões de euros e cerca de 21,3 milhões de euros.