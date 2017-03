Actualidade

O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) destinou cerca de 600 milhões de euros aos Estados-membros desde a sua criação, há 10 anos, tendo Portugal beneficiado de cofinanciamentos no montante de 8,6 milhões de euros.

Num balanço hoje publicado em Bruxelas sobre os 10 anos de funcionamento do FEG, criado em 2007, a Comissão Europeia aponta que ao longo deste período recebeu 148 candidaturas a cofinanciamento provenientes de 21 Estados-membros, que representam um montante aproximado de 600 milhões de euros destinado a apoiar 138.888 trabalhadores despedidos e 2.944 pessoas que não trabalham, não estudam, nem seguem qualquer formação (NEET).

No caso de Portugal, o Fundo auxiliou 4.367 pessoas, com um montante de 8,6 milhões de euros, que em termos brutos é apenas o 13.º valor numa lista encabeçada, de forma destacada, pela França, com 89,7 milhões de euros, seguida de Irlanda, com 67,7 milhões, e Dinamarca, com 63,6 milhões.