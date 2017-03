Actualidade

O primeiro vídeo de um grupo de baleias-de-bico de uma espécie pouco estudada no seu habitat natural foi filmado nos Açores, disse à Lusa uma especialista do Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade do arquipélago.

O vídeo, captado por profissionais de uma empresa de observação de cetáceos da ilha de Santa Maria, está no centro de um artigo científico sobre as "baleias-de-bico de True"(Mesoplodon mirus) publicado hoje pela editora de trabalhos científicos Peerj, de que é co-autora a bióloga Mónica Almeida e Silva, coordenadora do grupo de investigação em cetáceos do Instituto do MAR (IMAR) do Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores.