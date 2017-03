Dia da Mulher

Nove comissários europeus subscreveram hoje uma declaração comum, no âmbito do Dia Internacional da Mulher, em que denunciam o aumento dos ataques contra as mulheres, numa altura em que "nunca houve tantas mulheres a trabalhar".

"Nunca como em 2017 houve tantas mulheres a trabalhar, a concluir cursos universitários e ativas na política ou a desempenhar cargos cimeiros em empresas europeias", salientam os signatários.

No entanto, destacam, "a intolerância relativamente às mulheres e a misoginia manifestam-se na esfera pública, assim como sob o repelente anonimato da Internet. Os ataques contra os direitos das mulheres estão a aumentar".