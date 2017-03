Actualidade

A Câmara dos Deputados das Filipinas aprovou hoje a reintrodução da pena de morte no país por crimes relacionados com drogas, ficando agora a cargo do Senado a decisão final sobre a matéria.

A lei, que foi aprovada com 216 votos a favor, 54 contra e uma abstenção, tem o apoio do Presidente filipino, Rodrigo Duterte, fazendo parte da sua política de linha dura contra as drogas.

As Filipinas suspenderam a pena de morte em 2006, durante o mandato de Glória Macapagal Arroyo (2001 a 2010), que se encontra atualmente entre os principais aliados políticos de Duterte.