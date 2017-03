fotografia

A jornalista portuguesa Violeta Santos Moura está entre as 34 mulheres fotojornalistas, escolhidas por um painel de especialistas designado pela revista Time, para selecionar "34 vozes de todo o mundo".

No texto introdutório, a diretora de fotografia da Time, Kira Pollack, escreve que, enquanto jurada do World Press Photo, ficou chocada ao descobrir que, nos últimos dez anos, o número de mulheres participantes naquele prémio rondava os 15% do total.

"A Time abordou as mais aclamadas fotojornalistas, curadoras e diretoras de fotografia na indústria pedindo-lhes que selecionassem uma fotojornalista que encarassem como merecedora de reconhecimento. O resultado é uma coleção impressionante de trabalhos brilhantes de todo o mundo. Para mim, esta lista inclui fotojornalistas que nunca conheci e que fiquei encantada por encontrar", acrescentou Pollack.