Moçambique perde anualmente 67 milhões de dólares (63,3 milhões de euros) devido à pesca ilegal e precisa de reforçar o sistema de fiscalização da atividade piscatória, indicou hoje o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas.

Falando num seminário sobre a formulação de estratégias na área das pescas, o diretor de Operações no Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, Leonid Chimarizene, afirmou que as autoridades moçambicanas apostam na instalação do equipamento do Sistema de Monitorização de Navios (VMS, na sigla em inglês) nos 270 navios licenciados para pescar nas águas moçambicanos, visando o controlo da atividade.

"Este é um sistema que permite às entidades que regulam a atividade piscatória seguir e monitorizar os navios, é um sistema usado em vários países para melhorar a gestão e sustentabilidade do ambiente marítimo, assegurando práticas adequadas de pesca e impedindo a pesca ilegal", afirmou Chimarizene.