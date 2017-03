Actualidade

O ministro francês da Economia e Finanças defendeu hoje em Lisboa que Portugal é um país "destinado por natureza" a integrar o grupo da frente de uma União Europeia a duas velocidades.

"Estou convicto de que Portugal, pela sua História, pela política, pelos compromissos do seu Governo, é um país destinado por natureza a integrar o grupo da frente" da União Europeia (UE), afirmou Michel Sapin, numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo português, Mário Centeno, no Ministério das Finanças, em Lisboa.