Actualidade

O Tribunal de Lisboa reconheceu o processo de recuperação judicial da brasileira Oi, detida em 27% pela Pharol (antiga PT SGPS), informou hoje a empresa em comunicado ao regulador do mercado português.

A empresa brasileira de telecomunicações diz que tomou conhecimento de sentença proferida a dois de março "pelo Juízo de Comércio de Lisboa - Juiz 3 do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, por meio da qual foi reconhecida, com relação à companhia e à Telemar Norte Leste - Em Recuperação Judicial, a decisão que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial formulado no Brasil".

O reconhecimento no Brasil já tinha sido feito em 29 de junho do ano passado.