A UTAO admite que a projeção para o crescimento da economia portuguesa este ano possa ser revista em alta em 0,4 pontos percentuais, para 1,9%, no seguimento do crescimento do PIB verificado em 2016.

"A projeção para o Produto Interno Bruto [PIB] anual poderá ser eventualmente revista em alta em 0,4 pontos percentuais para 1,9%", face aos 1,5% previstos no Orçamento do Estado de 2017 (OE2017), afirma a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) numa nota remetida aos deputados e a que a agência Lusa teve hoje acesso.

A estimativa da UTAO tem em conta o efeito de 'carry-over', ou seja, de arrastamento, que o crescimento económico na segunda metade de 2016 terá este ano, bem como a manutenção da dinâmica de crescimento intra-anual.