Actualidade

O município de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, organiza de dia 17 a dia 26 o Festival do Arroz e da Lampreia, que junta à mesa um conjunto de sabores do campo e do rio Mondego.

Além do arroz carolino do Baixo Mondego, com Indicação Geográfica Protegida, o certame apresenta também no menu a lampreia e o sável do rio Mondego, além dos doces regionais, com destaque para as queijadas de Pereira ou os pastéis de Tentúgal.

Hoje, na apresentação do festival, o presidente da Câmara Municipal, Emílio Torrão, afirmou que o arroz carolino produzido naquela zona do Baixo Mondego "é o melhor do mundo e tem de ser valorizado", juntamente com os outros produtos endógenos do município.