O disco "Drifter" dos portugueses First Breath After Coma está nomeado para o prémio de Álbum do Ano da IMPALA (Associação de Empresas de Música Independente/Independent Music Companies Association), foi hoje anunciado.

A lista dos 25 álbuns nomeados, de 19 países, à sétima edição do prémio Álbum do Ano da IMPALA foi hoje divulgada na página oficial daquela associação, na Internet.

A lista de nomeados inclui, entre outros, "A Moon Shaped Pool", dos Radiohead, "Freetown Sound", de Blood Orange, "Mechanics", de Jolly Mare, e "Gewoon Boef", de Boef.