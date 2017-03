Actualidade

O presidente da Câmara do Porto defendeu hoje que o Governo e a ANA devem "pôr mãos à obra" para avançar com "a próxima fase" de expansão do Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Em declarações aos jornalistas, Rui Moreira lembrou que "no contrato de privatização" da ANA - Aeroportos de Portugal, estava previsto que "a partir de determinado número de passageiros seria necessário proceder à expansão do aeroporto" do Porto.

"O modelo atual tem capacidade até aos 11 milhões de passageiros. Ainda não estamos lá mas, a este ritmo, vamos estar provavelmente dentro de dois anos. É altura de pôr mãos à obra. Está previsto no contrato [de privatização da ANA]. Compete ao Governo e ao proprietário privado adequarem o plano de investimento de acordo com o que estava previsto", frisou o autarca.