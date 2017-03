Actualidade

O presidente do grupo parlamentar da UNITA, maior partido da oposição em Angola, desafiou hoje o Ministério Público angolano a investigar as acusações relacionadas com a corrupção e branqueamento de capitais, que surgem em Portugal a dirigentes angolanos.

"O conjunto de indicadores que algumas dessas reportagens que vêm de Portugal trouxeram, obrigam a Procuradoria-Geral da República de Angola a investigar. Ou então estará a desviar o seu olhar daquilo que é a sua responsabilidade", afirmou Adalberto da Costa Júnior.

O líder parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) falava em Luanda, em conferência de imprensa, tendo comentado notícias publicadas em Portugal, nomeadamente sobre o caso do Banco Espírito Santo Angola (BESA) e envolvimento de altos responsáveis do regime, considerando que tais abordagens afetam a imagem do país.