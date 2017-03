Actualidade

O ministro da Cultura e Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente, garantiu hoje que não interfere "de forma alguma" na produção jornalística, após críticas dos profissionais, e considerou irresponsável que se façam queixas a organizações internacionais de imprensa.

"Eu não interfiro de forma alguma, nem tenho como interferir na programação ou no calendário das reportagens. Fiquei absolutamente espantado pelo conteúdo e pelo teor do comunicado e aguardo ansiosamente que os jornalistas apresentem provas dos factos", disse à Lusa Abraão Vicente, à margem do festival literário Rota das Letras, em Macau, em que participa.

A associação de jornalistas de Cabo Verde (AJOC) acusou na quinta-feira o ministro da Cultura das Indústrias Criativas (MCIC) de querer instrumentalizar o setor público, anunciando uma denúncia junto das organizações internacionais de defesa da liberdade de imprensa, como a Federação Internacional dos Jornalistas e a organização Repórteres Sem Fronteiras.