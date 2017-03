Actualidade

O Governo constituiu um grupo de trabalho para estudar, até 15 de abril, a nova maternidade de Coimbra, que substituirá as duas unidades ali existentes.

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) está atualmente dotado de duas maternidades, situação que "acarreta uma dispersão de recursos incompatível com a gestão eficaz e eficiente dos recursos do Serviço Nacional de Saúde", afirma o secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, no despacho que cria e define a composição do grupo de trabalho e que foi publicado na segunda-feira no Diário da República.

Mas nenhuma das duas unidades (maternidades Bissaya Barreto e Daniel de Matos) assegura, "por ora, a cobertura da totalidade da população inserida na sua área de influência", sublinha o governante.