Actualidade

Lisboa, 07 jul - O primeiro-ministro anunciou hoje que em julho entrará em vigor um novo pacote legislativo para as empresas, incluindo um novo regime de insolvências e a adoção de mecanismos alternativos para financiamento no mercado de capitais.

António Costa referiu-se a estas medidas num almoço no âmbito de um seminário económico luso-francês, que decorreu na Culturgest e que contou com a presença do ministro da Economia e das Finanças de França, Michel Sapin.

De acordo com o líder do executivo, entre os objetivos do seu Governo, "esteve sempre a política de dotar as empresas com mecanismos alternativos de financiamentos".