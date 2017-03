Actualidade

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, considerou hoje "absolutamente inaceitável" a proposta que o PCP entregou no Parlamento para alterar os termos da municipalização da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP).

"Não acredito que modelo do PCP possa avançar. Uma das principais criticas que o PCP fazia era os municípios assumirem uma parte do custo da operação [da STCP]. Agora, subitamente, o PCP quer que os municípios assumam o custo mas não mandem na operação", criticou Rui Moreira, em declarações aos jornalistas à margem da apresentação do programa "Cultura em Expansão".

Na quinta-feira, a Área Metropolitana do Porto (AMP) entregou no Tribunal de Contas o processo de transferência da gestão da STCP para seis municípios da região e o PCP apresentou no Parlamento uma proposta de alteração ao decreto-lei que regula a municipalização. O documento está em análise na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, onde o ministro do Ambiente vai ser ouvido na quarta-feira.