A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) rejeitou hoje, em declarações à Lusa, qualquer ligação ao desaparecimento de um comerciante português no centro do país, próximo das zonas de atuação do movimento de oposição.

"A Renamo não tem nada a ver com o rapto do cidadão português", afirmou hoje o porta-voz do partido, António Muchanga, que acusa a justiça moçambicana de não estar a fazer uma investigação adequada do caso.

"Houve pessoas que se voluntariaram para ajudar nas investigações e o governo recusou", disse Muchanga, desafiando as autoridades judiciais moçambicanas a fazerem uma investigação séria do caso.