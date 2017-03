Actualidade

O Douro vai receber 14 operadores turísticos provenientes de 12 países, numa ação de divulgação da região que visa "angariar novos negócios" e que está integrada no projeto "O Douro à Volta do Mundo - Magellan World".

O "Magellan World" é promovido pela Associação dos Empresários Turismos do Douro e Trás-os-Montes (AETUR), com sede em Vila Real, e resulta de uma candidatura ao Programa Norte 2020 de cerca de 790 mil euros, com uma comparticipação comunitária de 671 mil euros.

A AETUR sublinhou hoje, em comunicado, que os operadores turísticos vão entrar em Portugal pelo Porto e, entre os dias 17 e 21 de março, vão percorrer diferentes locais do Douro, "sempre com uma perspetiva de fazer negócio".