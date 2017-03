Actualidade

O FC Porto retomou hoje a preparação para a visita ao Arouca, da 25.ª jornada da I Liga de futebol, após um dia de folga, ainda com os mexicanos Herrera e Corona ambos remetidos a tratamento e ginásio.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', Herrera e Corona não participaram na sessão orientada pelo treinador Nuno Espirito Santo, tal como Rui Pedro, que se encontra ao serviço da equipa de sub-19 que vai discutir com o Barcelona um lugar nas meias-finais da UEFA Youth League.

No sentido inverso ao dos lesionados Héctor Herrera e Jesús Corona, que falharam a goleada ao Nacional (7-0), e ao de Rui Pedro, o guarda-redes Raúl Gudiño e o defesa Verdasca, do FC Porto B, integraram os trabalhos da equipa principal.