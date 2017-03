Offshore

A diretora-geral da Autoridade Tributária, Helena Borges, disse hoje que ainda não tem "evidência nenhuma" do que pode ter levado a que quase 10.000 milhões de euros tenham sido transferidos para 'offshore' sem controlo do Fisco.

"Até ao momento não temos evidência nenhuma do que pode ter provocado esta anomalia", afirmou Helena Borges na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, sobre a saída de quase 10.000 milhões de euros para 'offshore' entre 2011 e 2014, embora tenham sido comunicados ao Fisco pelos bancos, como a lei obriga.

Em resposta ao deputado do PSD António Leitão Amaro, a diretora-geral confirmou que 18 das 20 declarações que não foram alvo de inspeção deram entrada na Autoridade Tributária (AT) no verão de 2015, porque "são fundamentalmente relativas a [rendimentos de] 2014 que ficaram retidas no sistema local e que não passaram para o central", onde seriam alvo de controlo pela inspeção tributária.