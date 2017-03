Alemanha

Adega Mayor galardoada além fronteiras

A Adega Mayor voltou a ser premiada com Ouro e Prata na 21ª edição do Berlin Wine Trophy e no Mundus Vini 2017, dois dos concursos de vinho de maior prestígio a nível internacional, e que decorreram recentemente nas cidades de Berlim e Neustadt, na Alemanha.

O Solista Touriga Nacional voltou a tocar e a ser reconhecido com Ouro no Concurso de Vinhos Berlin Wine Trophy, uma das mais importantes competições de degustação de vinhos da Alemanha, que decorreu em Berlim, e que uma vez mais, reconheceu a qualidade desta Adega de autor na produção e desenho de vinhos marcantes. O Mundus Vini 2017, concurso de vinho de prestígio, e que decorreu recentemente na cidade de Neustadt, na Alemanha, reservou Ouro e Prata para distinguir 3 Vinhos Mayores: Medalha de Ouro para Pai Chão Grande Reserva 2013 e Reserva do Comendador Branco 2015 e Prata para o Reserva do Comendador Tinto 2013. “É com enorme orgulho e satisfação que vemos, uma vez mais, os nossos vinhos serem reconhecidos em prestigiados concursos internacionais, fortalecendo a notoriedade da Adega Mayor além-fronteiras. Estamos comprometidos em continuar a desenvolver o nosso trabalho com total dedicação, procurando sempre produzir vinhos marcantes e que vão ao encontro de diferentes paladares”, sublinha Rita Nabeiro, CEO da Adega Mayor.