Rethink Port Wine

Dia da Mulher celebrado pela Churchill’s

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher a Churchill’s reforça o movimento “Rethink Port Wine” e lança a última fotografia da primeira série de campanha “Celebrate the new tradition”.

Não querendo deixar passar esta efeméride a Churchill’s promove uma campanha no Centro de Visitas e na loja online, onde por cada garrafa de Dry wihite vendida é oferecido a icónica garrafa de 20cl de Churchill’s Tawny 10 anos. Intitulada o “meu tempo” a imagem mostra uma mulher numa esplanada, a ler o seu jornal favorito e a beber um Churchill’s Dry White Port. A campanha “Celebrar Novas Tradições” é mais um passo num movimento “Rethink Port Wine”, criado pela agência de consultoria criativa da Churchill’s – The Asteroid., que pretende desafiar o consumidor a repensar os momentos e tradições associados ao Vinho do Porto. Maria Emília Campos, CEO da Churchill’s afirma “O lançamento desta campanha especifica no dia da mulher é uma forma de homenagear todas as mulheres. Por tudo o que representamos no mundo, pelas nossas diferenças e pelas nossas formas diferentes de ver e de estar na vida” “A escolha do Dry White da Churchill’s para esta foto não foi uma coincidência. Este Vinho do Porto é distinto, elegante, tem personalidade, é versátil e tem uma imagem muito chique. Tal como muitas mulheres que conheci ao longo da minha carreira.” reforça a mesma responsável.