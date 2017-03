Actualidade

A diretora-geral da Autoridade Tributária (AT), Helena Borges, disse hoje que o inquérito aberto pelo Ministério Público sobre a 'lista VIP' foi arquivado, e que serão retomados os processos disciplinares aos trabalhadores do Fisco envolvidos nesse caso.

"No mês passado fomos informados de que o inquérito sobre a 'lista VIP' foi arquivado", disse Helena Borges na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, onde está a ser ouvida sobre os quase 10.000 milhões de euros que foram transferidos para 'offshore' sem tratamento pelo Fisco.

A diretora-geral da AT respondia à deputada Mariana Mortágua, que questionava sobre o que aconteceu aos dirigentes do Fisco que estiveram envolvidos na 'lista VIP' e que eram da área informática, onde agora houve também um problema relacionado com as transferências para paraísos fiscais.